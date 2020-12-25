Акиму Микирову пятьдесят лет, приблизительно 30 из них он проработал в органах правопорядка. Аким Микиров занимал должность первого заместителем главы Кизлярского района, а с июля текущего года врио руководителя муниципалитета.
В Кизлярском районе выбрали главу муниципалитета
- Автор Хадижат
- 25 декабря, 2020. Пятница 16:46
Аким Микиров выбран главой Кизлярского района республики. Его кандидатуру в процессе голосования поддержали депутаты районного собрания.
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