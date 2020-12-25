ЗАМАНА - В Кизлярском районе выбрали главу муниципалитета

В Кизлярском районе выбрали главу муниципалитета

Автор
25 декабря, 2020. Пятница 16:46
В Кизлярском районе выбрали главу муниципалитета

Аким Микиров выбран главой Кизлярского района республики. Его кандидатуру в процессе голосования поддержали депутаты районного собрания.

В Кизлярском районе выбрали главу муниципалитета
Политика

Акиму Микирову пятьдесят лет, приблизительно 30 из них он проработал в органах правопорядка. Аким Микиров занимал должность первого заместителем главы Кизлярского района, а с июля текущего года врио руководителя муниципалитета.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top