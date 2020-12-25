ЗАМАНА - Сергей Меликов обозначил приоритеты в работе для руководителей органов власти Дагестана

Сергей Меликов обозначил приоритеты в работе для руководителей органов власти Дагестана

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25 декабря, 2020. Пятница 17:00
Сергей Меликов обозначил приоритеты в работе для руководителей органов власти Дагестана

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан обозначил задачи в работе для управляющих органов власти республики.

Сергей Меликов обозначил приоритеты в работе для руководителей органов власти Дагестана
Политика

Сергей Меликов отдельно остановился на разработке Стратегии социально-экономического развития РД. Существующий в настоящее время документ, планирующий развитие региона до 2035 года, будет проверен соответствующими контрольными органами. При этом уже в январе будет организована спецгруппа с привлечением экспертов, профессионалов, представителей научного сообщества, для переработки этой стратегии, исходя из разумного смысла. Подробнее о ходе обсуждения приоритетов развития можно прочитать тут

 

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