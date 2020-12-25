ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз»

Сергей Меликов встретился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз»

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25 декабря, 2020. Пятница 14:25
Сергей Меликов встретился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз»

Глава Дагестана высказал слова благодарности управлению компании за оперативное реагирование в решении жизненно важных вопросов в газовой сфере республики: по урегулированию положения дел в топливно-энергетической системе в общем и, в том числе, в работе газоснабжающих компаний республики.

Сергей Меликов встретился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз»
Политика

"Договор, подписанный Дагестаном и Газпромом, является принципиальной мерой поддержки для республики не только с экономической точки зрения, но и в социальном плане", - подчеркнул Глава Дагестана. По его словам, данная программа позволить воплотить задачи, связанные с обеспечением жителей нужными ресурсами для улучшения качества жизни.

Сергей Меликов кроме того сообщил о полной готовности поддержать деятельность нового генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александра Давыдова. Подробнее о ходе встречи можно прочитать тут

 

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