Сергей Меликов встретился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз»

Глава Дагестана высказал слова благодарности управлению компании за оперативное реагирование в решении жизненно важных вопросов в газовой сфере республики: по урегулированию положения дел в топливно-энергетической системе в общем и, в том числе, в работе газоснабжающих компаний республики.

"Договор, подписанный Дагестаном и Газпромом, является принципиальной мерой поддержки для республики не только с экономической точки зрения, но и в социальном плане", - подчеркнул Глава Дагестана. По его словам, данная программа позволить воплотить задачи, связанные с обеспечением жителей нужными ресурсами для улучшения качества жизни.

Сергей Меликов кроме того сообщил о полной готовности поддержать деятельность нового генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александра Давыдова. Подробнее о ходе встречи можно прочитать тут