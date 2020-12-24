Сергей Меликов принял участие в заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В среду, 23 декабря, Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

Это первое совещание после утверждения нового состава Государственного Совета: в него вошли главы регионов, спикеры Государственной Думы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Возглавил его сам президент.

Главная тема реализация Распоряжения Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Поприветствовав участников совещания, Владимир Путин подчеркнул, что этот год был сложным как для Российской Федерации, так и для остальных мировых держав.

«Массовое распространение коронавирусной инфекции стало вызовом для государственных экономик, для социальной сферы фактически всех стран, серьёзным испытанием для населения. Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам главное, ключевое внимание, сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы», - заключил Владимир Путин.

Также Президент заявил, что для нашего государства высококачественное, непрерывное движение вперед имеет полностью стратегическое, актуально принципиальное значение. Подробнее о ходе заседания можно прочитать перейдя по ссылке