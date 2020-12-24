Основная цель включиться в процесс цифровой трансформации экономики государства. Осуществление проекта увеличит продуктивность реализации операционных задач сельхоз производителей и обеспечит адресность господдержки.
В Правительстве Дагестана обсудили внедрение региональной геоинформационной системы в АПК
- Автор Хадижат
- 24 декабря, 2020. Четверг 09:49
Вчера, 23 декабря на совещании кабинета министров под управлением Первого заместителя председателя Анатолия Карибова обсудили распространение цифровых технологий в агропромышленном комплексе республики.