ЗАМАНА - Сергей Меликов проведет выездное совещание по вопросам водоснабжения в Каспийске

Сергей Меликов проведет выездное совещание по вопросам водоснабжения в Каспийске

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23 декабря, 2020. Среда 08:18
Сергей Меликов проведет выездное совещание по вопросам водоснабжения в Каспийске

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в рамках заседания Правительства 22 декабря обозначил проблему водоснабжения как нуждающуюся в постоянном контроле. 

Сергей Меликов проведет выездное совещание по вопросам водоснабжения в Каспийске
Политика

Обсудить ситуацию, сложившуюся в Каспийске Глава Дагестана планирует уже завтра, выехав на место.

Сергей Меликов поручил врио вице-премьеру РД Инсафу Хайрулину подготовить предложения для обращения в Прокуратуру республики и Махачкалинскую межрайоную природоохранную прокуратуру с целью получить правовую оценку действиям ответственных структур.

Расставляя приоритеты в работе, врио Главы Дагестана также призвал заинтересованные структуры обратить внимание на массовые отключения электроэнергии, назвав это недопустимым, особенно в зимний период. В этой связи руководитель региона анонсировал проведение в январе совещания с участием руководителей всех заинтересованных структур. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут

 

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