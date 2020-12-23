Сергей Меликов проведет выездное совещание по вопросам водоснабжения в Каспийске

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в рамках заседания Правительства 22 декабря обозначил проблему водоснабжения как нуждающуюся в постоянном контроле.

Обсудить ситуацию, сложившуюся в Каспийске Глава Дагестана планирует уже завтра, выехав на место.

Сергей Меликов поручил врио вице-премьеру РД Инсафу Хайрулину подготовить предложения для обращения в Прокуратуру республики и Махачкалинскую межрайоную природоохранную прокуратуру с целью получить правовую оценку действиям ответственных структур.

Расставляя приоритеты в работе, врио Главы Дагестана также призвал заинтересованные структуры обратить внимание на массовые отключения электроэнергии, назвав это недопустимым, особенно в зимний период. В этой связи руководитель региона анонсировал проведение в январе совещания с участием руководителей всех заинтересованных структур. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут