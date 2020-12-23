Сергей Меликов раскритиковал работу муниципалитетов в сфере земельно-имущественных отношений

В ходе заседания Правительства, прошедшего 22 декабря, Сергей Меликов сравнил деятельность муниципалитетов в области земельно-имущественных отношений с саботажем.

«Многие руководители просто не хотят положить конец беззаконию с землей и строительством объектов», - подчеркнул Глава Дагестана, добавив, что вероятная причина тому личное участие глав или их предшественников в земельных махинациях.

Сергей Меликов заявил, что сегодня у достойных кандидатов, готовых честно работать и не имеющих компрометирующих материалов появилась возможность заслужить доверие народа и возглавить муниципалитет.

«Никакого давления на процедуру выборов в регионе сегодня не происходит», - заключил Глава Дагестана. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут