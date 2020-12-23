ЗАМАНА - Сергей Меликов раскритиковал работу муниципалитетов в сфере земельно-имущественных отношений

Сергей Меликов раскритиковал работу муниципалитетов в сфере земельно-имущественных отношений

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23 декабря, 2020. Среда 00:30
Сергей Меликов раскритиковал работу муниципалитетов в сфере земельно-имущественных отношений

В ходе заседания Правительства, прошедшего 22 декабря, Сергей Меликов сравнил деятельность муниципалитетов в области земельно-имущественных отношений с саботажем. 

Сергей Меликов раскритиковал работу муниципалитетов в сфере земельно-имущественных отношений
Политика

«Многие руководители просто не хотят положить конец  беззаконию с землей и строительством объектов», - подчеркнул Глава Дагестана, добавив, что вероятная причина тому личное участие глав или их предшественников в земельных махинациях.

Сергей Меликов заявил, что сегодня у достойных кандидатов, готовых честно работать и не имеющих компрометирующих материалов появилась возможность заслужить доверие народа и возглавить муниципалитет. 

«Никакого давления на процедуру выборов в регионе сегодня не происходит», - заключил Глава Дагестана. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут

 

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