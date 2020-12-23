Сергей Меликов озвучил качества, которые бы хотел видеть в будущих членах Правительства РД

«Структура правительства Дагестана проходит необходимые согласования и вскоре будет обнародована», - заявил Меликов в ходе совещания, прошедшего 22 декабря.

Глава Дагестана отметил, сегодня правительство нуждается в компетентных, профессиональных, инициативных, опытных и талантливых руководителях, способных быстро реагировать на изменение ситуации. Также Сергей Меликов отметил, что личности, занимающие должность в правительстве должны обладать такими качествами, как порядочность и честность.

Врио Главы Дагестана допустил, что возможно возникнут какие-то кадровые ошибки, ведь судить об эффективности сотрудника можно только наблюдая за его работой.

«В таком случае, мы будем искать других кандидатов. Сегодня изменить сложившуюся ситуацию в Дагестане смогут только профессионалы», - заключил Сергей Меликов. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут.