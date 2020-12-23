ЗАМАНА - Сергей Меликов озвучил качества, которые бы хотел видеть в будущих членах Правительства РД

Сергей Меликов озвучил качества, которые бы хотел видеть в будущих членах Правительства РД

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23 декабря, 2020. Среда 00:10
Сергей Меликов озвучил качества, которые бы хотел видеть в будущих членах Правительства РД

«Структура правительства Дагестана проходит необходимые согласования и вскоре будет обнародована», - заявил Меликов в ходе совещания, прошедшего 22 декабря.

Сергей Меликов озвучил качества, которые бы хотел видеть в будущих членах Правительства РД
Политика

Глава Дагестана отметил, сегодня правительство нуждается в компетентных, профессиональных, инициативных, опытных и талантливых руководителях, способных быстро реагировать на изменение ситуации. Также Сергей Меликов отметил, что личности, занимающие должность в правительстве должны обладать такими качествами, как порядочность и честность. 

Врио Главы Дагестана допустил, что возможно возникнут какие-то кадровые ошибки, ведь судить об эффективности сотрудника можно только наблюдая за его работой. 

«В таком случае, мы будем искать других кандидатов. Сегодня изменить сложившуюся ситуацию в Дагестане смогут только профессионалы», - заключил Сергей Меликов. Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут.

 

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