В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики

Сегодня, 22 декабря, в республике пройдет очередная сессия Народного собрания. На повестке 53 декабрьской сессии у депутатов 11 вопросов.

Главный - обсуждение во втором чтении проекта закона о республиканском бюджете. Увеличены расходы на повышение заработной платы педагогам, на борьбу с пандемией коронавируса, на создание Резервного фонда республики. Во втором чтении сессия рассмотрит и проект закона о бюджете Территориального Фонда Обязательного Медицинского Страхования.

Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении мировых судей на судебные участки республики.