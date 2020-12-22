ЗАМАНА - В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики

В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики

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22 декабря, 2020. Вторник 08:38
В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики

Сегодня, 22 декабря, в республике пройдет очередная сессия Народного собрания. На повестке 53 декабрьской сессии у депутатов 11 вопросов.

Главный - обсуждение во втором чтении проекта закона о республиканском бюджете. Увеличены расходы на повышение заработной платы педагогам, на борьбу с пандемией коронавируса, на создание Резервного фонда республики. Во втором чтении сессия рассмотрит и проект закона о бюджете Территориального Фонда Обязательного Медицинского Страхования.

Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении мировых судей на судебные участки республики.

В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики
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