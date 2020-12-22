В рамках сессии Народного собрания депутаты обсудят бюджет республики
- Автор Хадижат
- 22 декабря, 2020. Вторник 08:38
Сегодня, 22 декабря, в республике пройдет очередная сессия Народного собрания. На повестке 53 декабрьской сессии у депутатов 11 вопросов.
Главный - обсуждение во втором чтении проекта закона о республиканском бюджете. Увеличены расходы на повышение заработной платы педагогам, на борьбу с пандемией коронавируса, на создание Резервного фонда республики. Во втором чтении сессия рассмотрит и проект закона о бюджете Территориального Фонда Обязательного Медицинского Страхования.
Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении мировых судей на судебные участки республики.
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