ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов представил Сергею Меликову предложения о структуре органов исполнительной власти

Абдулпатах Амирханов представил Сергею Меликову предложения о структуре органов исполнительной власти

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21 декабря, 2020. Понедельник 16:08
Абдулпатах Амирханов представил Сергею Меликову предложения о структуре органов исполнительной власти

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в соответствии со статьей 86 Конституции Председатель Правительства Республики Дагестан не позднее чем в недельный срок после своего назначения обязуется представить Главе региона предложения по структуре органов исполнительной власти.

Абдулпатах Амирханов представил Сергею Меликову предложения о структуре органов исполнительной власти
Политика

Сам факт данного представления Председателем Правительства не говорит об автоматическом утверждений его предложений. Сроки, в которые Глава РД должен рассмотреть и утвердить структуру исполнительной власти не обозначены, он в праве вернуть указанные предложения на доработку с соответствующими поручениями.

 

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