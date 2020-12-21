Абдулпатах Амирханов представил Сергею Меликову предложения о структуре органов исполнительной власти

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в соответствии со статьей 86 Конституции Председатель Правительства Республики Дагестан не позднее чем в недельный срок после своего назначения обязуется представить Главе региона предложения по структуре органов исполнительной власти.

Сам факт данного представления Председателем Правительства не говорит об автоматическом утверждений его предложений. Сроки, в которые Глава РД должен рассмотреть и утвердить структуру исполнительной власти не обозначены, он в праве вернуть указанные предложения на доработку с соответствующими поручениями.