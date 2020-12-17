Президент Франции планирует продолжить свою работу удаленно. Чувствует он себя достаточно хорошо.
Эммануэль Макрон ушел на самоизоляцию
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 13:22
Пресс-служба Елисейского дворца сообщает: получив положительный тест на COVID-19, Макарон ушел на недельную самоизоляцию.
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