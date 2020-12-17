ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России

Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России

Автор
17 декабря, 2020. Четверг 13:08
Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России

Вопросы, поднимаемые на ежегодных пресс-конференциях основываются на проблемах граждан.

Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России
Политика

По результатам именно такого общения, отмечает Глава Дагестана, даются контрольные поручения по решению тех или иных вопросов, актуальных для людей, сообщает сетевое издание «Мирмол». У регионов есть довольно похожие проблемы, отвечая на вопросы Президент обозначает пути их решения, механизмы, которыми могут воспользоваться и другие регионы, подчеркнул Сергей Меликов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top