Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России

По результатам именно такого общения, отмечает Глава Дагестана, даются контрольные поручения по решению тех или иных вопросов, актуальных для людей, сообщает сетевое издание «Мирмол». У регионов есть довольно похожие проблемы, отвечая на вопросы Президент обозначает пути их решения, механизмы, которыми могут воспользоваться и другие регионы, подчеркнул Сергей Меликов.