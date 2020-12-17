По результатам именно такого общения, отмечает Глава Дагестана, даются контрольные поручения по решению тех или иных вопросов, актуальных для людей, сообщает сетевое издание «Мирмол». У регионов есть довольно похожие проблемы, отвечая на вопросы Президент обозначает пути их решения, механизмы, которыми могут воспользоваться и другие регионы, подчеркнул Сергей Меликов.
Врио Главы Дагестана отметил значимость пресс-конференции Президента России
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 13:08
Вопросы, поднимаемые на ежегодных пресс-конференциях основываются на проблемах граждан.
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