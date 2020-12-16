Завтра состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, пресс-конференция пройдет в формате прямой линии. Как уточнил «Российской газете» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и граждане страны. Президент выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево.

В ходе мероприятия глава государства ответит на актуальные вопросы российских и иностранных журналистов в политической, социальной и экономической сферах.

Трансляция ежегодного разговора Владимира Путина с народном начнется в полдень, на телефонах «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и «МИР».