ЗАМАНА - Завтра состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Завтра состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

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16 декабря, 2020. Среда 22:14
Завтра состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

В четверг, 17 декабря Владимир Путин проведет очередную пресс-конференцию.

Завтра состоится большая пресс-конференция Владимира Путина
Политика

В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, пресс-конференция пройдет в формате прямой линии. Как уточнил «Российской газете» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и граждане страны. Президент выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево.

В ходе мероприятия глава государства ответит на актуальные вопросы российских и иностранных журналистов в политической, социальной и экономической сферах.

Трансляция ежегодного разговора Владимира Путина с народном начнется в полдень, на телефонах «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и «МИР».

 

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