Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан на следующей неделе

Глава Дагестана Сергей Меликов переболевший коронавирусом выписался из стационара после выздоровления, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана.

Глава региона будет находиться под наблюдением врачей до конца недели. По сообщению пресс-службы, вернувшись в республику Сергей Меликов в первую очередь планирует посетить call-центр по вопросам борьбы с коронавирусом, развернувшийся в Медицинском университете.