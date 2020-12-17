ЗАМАНА - Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан на следующей неделе

Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан на следующей неделе

Автор
17 декабря, 2020. Четверг 09:04
Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан на следующей неделе

Глава Дагестана Сергей Меликов переболевший коронавирусом выписался из стационара после выздоровления, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана.

Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан на следующей неделе
Политика

Глава региона будет находиться под наблюдением врачей до конца недели. По сообщению пресс-службы, вернувшись в республику Сергей Меликов в первую очередь планирует посетить call-центр по вопросам борьбы с коронавирусом, развернувшийся в Медицинском университете.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top