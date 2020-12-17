Глава региона будет находиться под наблюдением врачей до конца недели. По сообщению пресс-службы, вернувшись в республику Сергей Меликов в первую очередь планирует посетить call-центр по вопросам борьбы с коронавирусом, развернувшийся в Медицинском университете.
Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан на следующей неделе
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 09:04
Глава Дагестана Сергей Меликов переболевший коронавирусом выписался из стационара после выздоровления, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана.
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