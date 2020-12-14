ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил Абдулпатаха Амирханова Председателем Правительства Дагестана

Сергей Меликов назначил Абдулпатаха Амирханова Председателем Правительства Дагестана

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14 декабря, 2020. Понедельник 12:45
Сергей Меликов назначил Абдулпатаха Амирханова Председателем Правительства Дагестана

Указ о его назначении был подписан сегодня, 14 декабря.

Сергей Меликов назначил Абдулпатаха Амирханова Председателем Правительства Дагестана
Политика

Напомним, 11 декабря в рамках сессии Народного Собрания Дагестана, депутаты единогласно поддержали Абдулпатаха Гаджиевича Амирханова в качестве кандидата на должность премьер-министра республики. Теперь, исходя из требований Конституции Республики, Абдулпатах Амирханов в течении недели дoлжен представить главe региoнa прeдлoжeния o структурe oрганoв исполнительной власти Дагестана.

 

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