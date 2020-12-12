Сергей Меликов идет на поправку

Врио Главы РД Сергей Меликов продолжает лечение от коронавируса в Центральной клинической больнице в Москве, куда был переведен по решению врачей.

Наполним, коронавирусная инфекция подтвердилась у Главы региона 25 ноября. В связи с этим, все совещания c его участием были переведены в дистанционный формат, а сам Сергей Меликов проходил амбулаторное лечение. По совету врачей, в целях предотвращения ухудшения здоровья, 2 декабря Глава Дагестана был госпитализирован.

Своевременная помощь республиканских медиков и дальнейшая госпитализация в Москву не позволили болезни прогрессировать. По информации Администрации Главы и Правительства Дагестана, ожидается скорое возвращение главы региона к обычному режиму работы.

Несмотря на свою госпитализацию, Сергей Меликов держит на контроле ситуацию в регионе. Так, на следующей неделе Глава республики планирует провести в формате видеоконференции очередное заседание республиканского Опертштаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.