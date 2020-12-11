Напомним, кандидатуру Абдулпатаха Амирханова внес на рассмотрение Парламента врио главы РД Сергей Меликов 7 декабря. Кандидатура Абдулпатаха Амирханова в должности премьер-министра Дагестана была принята единогласно. В голосовании приняли участие 78 депутатов. Абдулпатах Амирханов в своем программном заявлени обозначил одной из главных задач Правительства улучшение уровня жизни дагестанцев.
Народное собрание утвердило Абдулпатаха Амирханова премьер-министром Дагестана
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 10:54
Только что депутаты Народного собрания Дагестана поддержали кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на пост Председателя Правительства республики.