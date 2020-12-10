ЗАМАНА - Сергей Меликов внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД

Сергей Меликов внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД

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10 декабря, 2020. Четверг 15:46
Сергей Меликов внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД

Сегодня, 10 декабря, временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов Указом от 10 декабря 2020 г. 131 внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД.

Сергей Меликов внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД
Политика

Правительство Дагестана лишилось своей пресс-службы. Эти функции переданы секретариату премьер-министра. Объединенная пресс-служба АГиП РД реорганизована в пресс-службу главы Дагестана. Об остальных изменениях в структуре Администрации Главы и Правительства Дагестана можно прочитать тут

 

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