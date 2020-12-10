ЗАМАНА - Госдума приняла законопроект об усилении неприкосновенности экс-президентов России

Госдума приняла законопроект об усилении неприкосновенности экс-президентов России

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10 декабря, 2020. Четверг 08:45
Госдума приняла законопроект об усилении неприкосновенности экс-президентов России

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об усилении неприкосновенности экс-президентов России, сообщает ТАСС.

Госдума приняла законопроект об усилении неприкосновенности экс-президентов России
Политика

Лишить таких гарантий экс-лидера теперь возможно только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или же другом тяжком преступлении. Ранее экс-глава Государства мог лишиться неприкосновенности оказавшись фигурантом уголовного дела совершенного в период президентских полномочий.

Как поясняют РИА "Новости", в связи с принятым законом,  бывшего главу государства нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

 

 

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