Госдума приняла законопроект об усилении неприкосновенности экс-президентов России

Лишить таких гарантий экс-лидера теперь возможно только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или же другом тяжком преступлении. Ранее экс-глава Государства мог лишиться неприкосновенности оказавшись фигурантом уголовного дела совершенного в период президентских полномочий.

Как поясняют РИА "Новости", в связи с принятым законом, бывшего главу государства нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.