ЗАМАНА - Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок

Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок

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09 декабря, 2020. Среда 20:27
Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок

Врио Главы Дагестана освободил от занимаемых должностей своих представителей в горном, центральном и северном округах Дагестана.

Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок
Политика

Следует уточнить, что произошло это по собственному желанию занимающих данные должности чиновников. Магомед Камилов, Абидин Карчигаев и Сайгидпаша Умаханов теперь продолжат работу с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меловым в качестве его советников, - сообщает Администрация Главы и Правительства Дагестана. 

 

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