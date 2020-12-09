Следует уточнить, что произошло это по собственному желанию занимающих данные должности чиновников. Магомед Камилов, Абидин Карчигаев и Сайгидпаша Умаханов теперь продолжат работу с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меловым в качестве его советников, - сообщает Администрация Главы и Правительства Дагестана.
Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 20:27
Врио Главы Дагестана освободил от занимаемых должностей своих представителей в горном, центральном и северном округах Дагестана.
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