Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок

Врио Главы Дагестана освободил от занимаемых должностей своих представителей в горном, центральном и северном округах Дагестана.

Следует уточнить, что произошло это по собственному желанию занимающих данные должности чиновников. Магомед Камилов, Абидин Карчигаев и Сайгидпаша Умаханов теперь продолжат работу с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меловым в качестве его советников, - сообщает Администрация Главы и Правительства Дагестана.