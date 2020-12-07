На рассмотрение депутатам также была представлена кандидатура дейтствующего главы района Анваргаджи Вечедова. Большинство депутатов, 31 из 51, поддержали на выборах главы района кандидатуру Шамиля Омарова.
Директор сельской школы избран Главой Цумадинского районе
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 19:45
Директор хуштадинской школы Шамиль Омаров избран Главой Цумадинского района, - сообщает пресс-служба муниципалитета.
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