ЗАМАНА - Директор сельской школы избран Главой Цумадинского районе

Директор сельской школы избран Главой Цумадинского районе

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07 декабря, 2020. Понедельник 19:45
Директор сельской школы избран Главой Цумадинского районе

Директор хуштадинской школы Шамиль Омаров избран Главой Цумадинского района, - сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Директор сельской школы избран Главой Цумадинского районе
Политика

На рассмотрение депутатам также была представлена кандидатура дейтствующего главы района Анваргаджи Вечедова. Большинство депутатов, 31 из 51, поддержали на выборах главы района кандидатуру Шамиля Омарова.

 

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