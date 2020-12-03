Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил юристов c праздником

Особая важность в профессии юриста постоянно работать над собой, заключил Сергей Меликов, развивать принципиальность и объективность.

«Грамотная и компетентная работа судей и прокуроров, нотариусов и адвокатов способствует защите интересов граждан, помогает отстаивать их права и свободы, обеспечивает стабильную реализацию правовых норм во всех сферах жизни государства» подчеркнул Глава в своем поздравлении.

Он также пожелал юристам Дагестана здоровья и успехов в профессиональной деятельности.