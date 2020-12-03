ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил юристов c праздником

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил юристов c праздником

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03 декабря, 2020. Четверг 11:53
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил юристов c праздником

Особая важность в профессии юриста постоянно работать над собой, заключил Сергей Меликов, развивать принципиальность и объективность.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил юристов c праздником
Политика

«Грамотная и компетентная работа судей и прокуроров, нотариусов и адвокатов способствует защите интересов граждан, помогает отстаивать их права и свободы, обеспечивает стабильную реализацию правовых норм во всех сферах жизни государства» подчеркнул Глава в своем поздравлении.
Он также пожелал юристам Дагестана здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

 

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