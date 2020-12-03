Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Международным днем инвалидов

В своем обращении к дагестанцам Сергей Меликов подчеркнул, сегодня в республике должны делать все для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли состояться в профессии, творчестве, спорте, всячески развиваться и быть активными членами общества.