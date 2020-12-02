Шамилов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и обещал честно работать, прилагая максимум усилий на благо района и его жителей.
Ранее, С 2007 по 2020 год Магомед Шамилов являлся заместителем главы села Усухчай, а в конце ноября текущего года был назначен заместителем главы администрации района.
Далее Магомед Шамилов, уже в новом качестве, принял участие в обсуждении бюджета района на будущий год.
В Докузпаринском районе избрали нового руководителя муниципалитета
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 09:44
В Докузпаринском районе, в рамках сессии собрания депутатов, врио главы руководителя муниципалитета избран бывший преподаватель детской школы искусств, тридцатичетырехлетний Магомед Шамилов. Депутаты районного поддержали его кандидатуру единогласно.
Шамилов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и обещал честно работать, прилагая максимум усилий на благо района и его жителей.
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