В Докузпаринском районе избрали нового руководителя муниципалитета

Шамилов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и обещал честно работать, прилагая максимум усилий на благо района и его жителей.

Ранее, С 2007 по 2020 год Магомед Шамилов являлся заместителем главы села Усухчай, а в конце ноября текущего года был назначен заместителем главы администрации района.

Далее Магомед Шамилов, уже в новом качестве, принял участие в обсуждении бюджета района на будущий год.