ЗАМАНА - Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики

Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики

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27 ноября, 2020. Пятница 09:25
Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики

Вчера, 26 ноября, врио заместителя премьер-министра региона Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание в режиме ВКС на тему выполнения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и ликвидации биологических отходов на территории региона.

Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики
Политика

В совещании участвовали главы профильных ведомств и заместители руководителей районов и городов, которые курируют это направление. Подробнее можно прочитать тут.

 

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