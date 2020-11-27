В совещании участвовали главы профильных ведомств и заместители руководителей районов и городов, которые курируют это направление. Подробнее можно прочитать тут.
Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 09:25
Вчера, 26 ноября, врио заместителя премьер-министра региона Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание в режиме ВКС на тему выполнения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и ликвидации биологических отходов на территории региона.
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