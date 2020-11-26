Врио премьер-министра Дагестана уволил пятерых из правительства

Распоряжением врио Главы Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова, освобождeны от занимаемых должнoстей сoветники прeдседателя прaвительства Дaгестана Булaт Хaйрутдинoв, Ленaр Сaбиров и Илья Соколов, с формулировкой "по собственному желанию".

Посты также покинули помощник премьера Рамиль Кадыров и руководитель секретариата Игорь Губайдуллин. Все они были приглашены на работу экс-премьером Артем Здуновым, с которым начали сотрудничество еще в период занятости Здунова в Татарстане.