Конкурсная комиссия определила тройку кандидатов на пост мэра Каспийска

Напомним, заявку на участие в конкурсе на должность Главы администрации Каспийска подавали 20 претендентов. Еще до начала второго тура шесть представителей общественной организации«Каспийск наш город», сняли свои кандидатуры в поддержку Сергея Касьянова, ознакомившись с его планами по улучшению городской среды. Остальным претендентам не удалось справиться с тестовым заданием. В числе выбывших оказался и Сергей Касьянов. Мэр города будет избран депутатами Каспийского городского собрания в пятницу, 27 ноября.