Напомним, заявку на участие в конкурсе на должность Главы администрации Каспийска подавали 20 претендентов. Еще до начала второго тура шесть представителей общественной организации«Каспийск наш город», сняли свои кандидатуры в поддержку Сергея Касьянова, ознакомившись с его планами по улучшению городской среды. Остальным претендентам не удалось справиться с тестовым заданием. В числе выбывших оказался и Сергей Касьянов. Мэр города будет избран депутатами Каспийского городского собрания в пятницу, 27 ноября.
Конкурсная комиссия определила тройку кандидатов на пост мэра Каспийска
- Автор Хадижат
- 26 ноября, 2020. Четверг 11:30
В окончательный список кандидатов на пост мэра Каспийска включены три участника предвыборной гонки генерал Росгвардии Борис Гонцов, руководитель управляющей компании «Фаворит» Тагир Магомедов и пенсионер МВД Гаджимислим Исмаилов.
Последнее от Хадижат
- Представителей легкой промышленности Дагестана приглашают на бизнес-платформу
- Стартовал онлайн-тест «Культурного марафона»
- Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи
- Конкурс на лучший проект благоустройства дагестанских городов проходит в России
- Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выиграл выборы