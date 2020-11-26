ЗАМАНА - Конкурсная комиссия определила тройку кандидатов на пост мэра Каспийска

Конкурсная комиссия определила тройку кандидатов на пост мэра Каспийска

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26 ноября, 2020. Четверг 11:30
Конкурсная комиссия определила тройку кандидатов на пост мэра Каспийска

В окончательный список кандидатов на пост мэра Каспийска включены три участника предвыборной гонки генерал Росгвардии Борис Гонцов, руководитель управляющей компании «Фаворит» Тагир Магомедов и пенсионер МВД Гаджимислим Исмаилов.

Конкурсная комиссия определила тройку кандидатов на пост мэра Каспийска
Политика

Напомним, заявку на участие в конкурсе на должность Главы администрации Каспийска подавали 20 претендентов. Еще до начала второго тура шесть представителей общественной организации«Каспийск наш город», сняли свои кандидатуры в поддержку Сергея Касьянова, ознакомившись с его планами по улучшению городской среды. Остальным претендентам не удалось справиться с тестовым заданием. В числе выбывших оказался и Сергей Касьянов. Мэр города будет избран депутатами Каспийского городского собрания в пятницу, 27 ноября.

 

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