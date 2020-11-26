ЗАМАНА - Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выиграл выборы

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выиграл выборы

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26 ноября, 2020. Четверг 08:29
Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выиграл выборы

По его словам, демократы США использовали "всевозможные махинации", но даже это им не помогло, сообщает РИА "Новости".

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выиграл выборы
Политика

Ранее Трамп уже заявлял о фальсификации на выбор президента и обещал рассказать все подробно в будущем иске. Несмотря на это, передача власти демократам в США уже началась. Оппонент Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов заявил, что не собирается проводить расследование против Трампа: "У меня есть более важные задачи, как например, вернуть гражданам уверенность, что стране удастся пройти испытание кризисом", подчеркнул Байден. Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным американских СМИ, Джо Байден предварительно набрал от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в декабре.

 

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