ЗАМАНА - Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

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25 ноября, 2020. Среда 09:11
Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.  Сергей Меликов находится под присмотром врачей и соблюдает режим самоизоляции. Все совещания с участием Главы  переведены в online режим. 

Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
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