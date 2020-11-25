Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
- Автор Хадижат
- 25 ноября, 2020. Среда 09:11
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД. Сергей Меликов находится под присмотром врачей и соблюдает режим самоизоляции. Все совещания с участием Главы переведены в online режим.
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