Как отмечают изобретатели, ему понадобится лишь услышать то, о чем говорят люди, чтобы просчитать уровень сарказма. В процессе разработки данной функции ученые использовали тексты из социальной сети "Твиттер".
Искусственный интеллект научился распознавать сарказм
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 10:08
Китайские ученые создали программу, которая научит искусственный интеллект разбираться в человеческой речи. Исследователи уверены: способность распознавания сарказма поможет искусственному интеллекту научиться анализировать речь.