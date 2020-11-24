Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

Как отмечают изобретатели, ему понадобится лишь услышать то, о чем говорят люди, чтобы просчитать уровень сарказма. В процессе разработки данной функции ученые использовали тексты из социальной сети "Твиттер".