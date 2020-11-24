ЗАМАНА - Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

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24 ноября, 2020. Вторник 10:08
Искусственный интеллект научился распознавать сарказм

Китайские ученые создали программу, которая научит искусственный интеллект разбираться в человеческой речи. Исследователи уверены: способность распознавания сарказма поможет искусственному интеллекту научиться анализировать речь. 

Искусственный интеллект научился распознавать сарказм
Политика

Как отмечают изобретатели, ему  понадобится лишь услышать то, о чем говорят люди, чтобы просчитать уровень сарказма. В процессе разработки данной функции ученые использовали тексты из социальной сети "Твиттер".

 

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