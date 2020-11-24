Сергей Меликов поблагодарил за работу экс-председателя Правительства Артема Здунова и пожелал ему успехов на посту врио Главы республики Мордовия.
Временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Республики Дагестан возложено на Первого заместителя Правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова.
Правительство Дагестана отправлено в отставку
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 10:01
Правительство Дагестана, в соответствии с Конституцией РД, ушло в отставку. Все члены правительства перешли в статус и.о., до формирования нового состава.
Сергей Меликов поблагодарил за работу экс-председателя Правительства Артема Здунова и пожелал ему успехов на посту врио Главы республики Мордовия.