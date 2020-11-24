ЗАМАНА - Стали известны претенденты на пост мэра города Каспийск

Стали известны претенденты на пост мэра города Каспийск

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24 ноября, 2020. Вторник 08:04
Стали известны претенденты на пост мэра города Каспийск

Среди них, как сообщает «Молодежь Дагестана», заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии России Борис Гонцов и бывший председатель городского собрания депутатов Южно-Сухокумска Сергей Касьянов.

Стали известны претенденты на пост мэра города Каспийск
Политика

Также документы для участия в конкурсе подали ряд общественников: инженер по охране труда Магомед Мамаев, актриса Русского драматического театра Анжелика Аксенова, работник сферы туризма Расул Урганаев, юрист Гарун Бутаев, предприниматель Ахмед Гаджиев и безработный Бахтияр Караханов.
Имена остальных кандидатов на данный момент не известны. Отбор конкурсантов будет проведен комиссией, в составе которой 3 человека, представлящие республику и 3 человека представляющие муниципальную власть.

 

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