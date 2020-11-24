Стали известны претенденты на пост мэра города Каспийск

Также документы для участия в конкурсе подали ряд общественников: инженер по охране труда Магомед Мамаев, актриса Русского драматического театра Анжелика Аксенова, работник сферы туризма Расул Урганаев, юрист Гарун Бутаев, предприниматель Ахмед Гаджиев и безработный Бахтияр Караханов.

Имена остальных кандидатов на данный момент не известны. Отбор конкурсантов будет проведен комиссией, в составе которой 3 человека, представлящие республику и 3 человека представляющие муниципальную власть.