Также Зеленский рассказал, что уже вернулся к своим обязанностям.
Зеленский вылечился от коронавируса
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2020. Понедельник 15:15
Лидер Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Facebook украинского президента.
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