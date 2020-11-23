Ухудшение качества питьевой воды в городах Дагестана обсудили в Правительстве

В субботу, 21 ноября, Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, по сообщению пресс-службы Администрации Главы и Правительства Дагестана провел заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

Напомним, в результате обильных дождей, воду из под-под крана в Махачкале, Каспийске и Избербаше стало пить небезопасно. Об этом жители республики уже были предупреждены ранее.

Открывая заседание, Анатолий Карибов констатировал: система отвода сточных вод не справляется, качество питьевой воды не пригодно к употреблению. Все возможные риски: связанные с возможными болезнями граждан, надо снижать. Ситуацию осложняет пандемия коронавируса, которая вполне может поспособствовать заражению кишечной инфекцией.

- Мы понимаем, что воду отключать нельзя. Значит, нужно довести до людей информацию: в употребление некачественной питьевой воды приводит к инфекционным заболеваниям. Ее нужно кипятить, - отметил в своем выступлении руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

В целях недопущения возникновения очагов кишечных инфекций, комиссия приняла решение приостановить подачу воды из загрязненного КОРа, и увеличить забор из других водоводов.

Подводя итог совещания, Анатолий Карибов распорядился использовать все возможные средства для решения проблемы: бактерицидные лампы, баки для воды а также доставку и раздачу питьевой воды населению.