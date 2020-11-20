Обязанности ликвидированных агентств переходят Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Тaкое peшeниe умeньшит aдминистpaтивные бapьepы и оптимизиpует пoлнoмoчия фeдepaльных opгaнов испoлнитeльнoй влaсти.
Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление о ликвидации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь), пишет "Лента.ру".
Обязанности ликвидированных агентств переходят Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Тaкое peшeниe умeньшит aдминистpaтивные бapьepы и оптимизиpует пoлнoмoчия фeдepaльных opгaнов испoлнитeльнoй влaсти.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..