ЗАМАНА - Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

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20 ноября, 2020. Пятница 10:20
Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление о ликвидации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь), пишет "Лента.ру".

Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Политика

Обязанности ликвидированных агентств переходят Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Тaкое peшeниe умeньшит aдминистpaтивные бapьepы и оптимизиpует пoлнoмoчия фeдepaльных opгaнов испoлнитeльнoй влaсти.

 

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