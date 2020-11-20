ЗАМАНА - Меры по обеспечению сейсмической безопасности обсудили в Правительстве Дагестана

Меры по обеспечению сейсмической безопасности обсудили в Правительстве Дагестана

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20 ноября, 2020. Пятница 03:35
Меры по обеспечению сейсмической безопасности обсудили в Правительстве Дагестана

 

Состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей, возникающих в результате землетрясения обсудили на заседаниии в Правительстве Дагестана под руководством вице-премьера Инсафа Хайруллина и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия Волкова.

Меры по обеспечению сейсмической безопасности обсудили в Правительстве Дагестана
Политика

В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, ведомств, а также ученые. Одним из вынесенных на обсуждение предложений стал пересмотр карты общего сейсмического районирования в регионе. Было определено, что к данной работе необходимо привлечь сотрудников Российской Академии наук и других специалистов в данной области. 

«Работа по детальному сейсмическому районированию, которую проведёт регион, это ключ к решению основных вопросов» - отметил заместитель министра и поблагодарил всех участников совещания, за содействие в работе. 

 

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