В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, ведомств, а также ученые. Одним из вынесенных на обсуждение предложений стал пересмотр карты общего сейсмического районирования в регионе. Было определено, что к данной работе необходимо привлечь сотрудников Российской Академии наук и других специалистов в данной области.
«Работа по детальному сейсмическому районированию, которую проведёт регион, это ключ к решению основных вопросов» - отметил заместитель министра и поблагодарил всех участников совещания, за содействие в работе.