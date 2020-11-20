Меры по обеспечению сейсмической безопасности обсудили в Правительстве Дагестана

Состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей, возникающих в результате землетрясения обсудили на заседаниии в Правительстве Дагестана под руководством вице-премьера Инсафа Хайруллина и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия Волкова.

В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, ведомств, а также ученые. Одним из вынесенных на обсуждение предложений стал пересмотр карты общего сейсмического районирования в регионе. Было определено, что к данной работе необходимо привлечь сотрудников Российской Академии наук и других специалистов в данной области.

«Работа по детальному сейсмическому районированию, которую проведёт регион, это ключ к решению основных вопросов» - отметил заместитель министра и поблагодарил всех участников совещания, за содействие в работе.