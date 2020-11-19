Стратегическое развитие и территориальное планирование в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 19:04
Расширенное собрание руководства региона прошло вчера, 18 ноября, под председательством Врио руководителя республики Сергея Меликова, которое было посвящено стратегическому развитию и территориальному планированию в регионе.
Начиная собрание, Сергей Меликов поприветствовал заместителя руководителя министерства строительства и ЖКХ России Дмитрия Волкова, который приехал с рабочим визитом в регион. Он поблагодарил Министерство строительства РФ, который оказывает региону необходимую помощь при решении определенных вопросов. Подробнее можно прочитать тут.
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