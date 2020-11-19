Расширенное собрание руководства региона прошло вчера, 18 ноября, под председательством Врио руководителя республики Сергея Меликова, которое было посвящено стратегическому развитию и территориальному планированию в регионе.

Начиная собрание, Сергей Меликов поприветствовал заместителя руководителя министерства строительства и ЖКХ России Дмитрия Волкова, который приехал с рабочим визитом в регион. Он поблагодарил Министерство строительства РФ, который оказывает региону необходимую помощь при решении определенных вопросов. Подробнее можно прочитать тут.