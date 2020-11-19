Начав с заготовки сырья и подошвы для обуви, компании удалось закупить оборудование из Италии и Литвы, тем самым расширив возможности производства.
В данный момент, предприятие изготавливает гранулы ТЕП, подошву для производства обуви и прессформы не имеющие аналогов в стране. Кроме того, предприятие планирует расширить объем производства подошвы до 250-300 тыс. пар обуви в год и создать около 200 дополнительных рабочих мест.
Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Буйнакск
- Автор Хадижат
- 19 ноября, 2020. Четверг 12:09
Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, первым местом его посещения сала обувная фабрика "Бофф", работающая на рынке более десяти лет.
Начав с заготовки сырья и подошвы для обуви, компании удалось закупить оборудование из Италии и Литвы, тем самым расширив возможности производства.