ЗАМАНА - Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Буйнакск

Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Буйнакск

Автор
19 ноября, 2020. Четверг 12:09
Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Буйнакск

 Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, первым местом его посещения сала обувная фабрика "Бофф", работающая на рынке более десяти лет.

Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Буйнакск
Политика

Начав с заготовки сырья и подошвы для обуви, компании удалось закупить оборудование из Италии и Литвы, тем самым расширив возможности производства.
В данный момент, предприятие изготавливает гранулы ТЕП, подошву для производства обуви и прессформы не имеющие аналогов в стране. Кроме того, предприятие планирует расширить объем производства подошвы до 250-300 тыс. пар обуви в год и создать около 200 дополнительных рабочих мест.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top