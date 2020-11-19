Президент Украины Владимир Зеленский уточняет, что самочувствие у него хорошее, он не оставляет свои рабочие дела даже в больнице.
Зеленский сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 08:10
Лидер Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он получил повторный положительный тест на коронавирус, пишет "Лента.ру".
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