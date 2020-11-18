ЗАМАНА - Артем Здунов назначен врио Главы Мордовии

Артем Здунов назначен врио Главы Мордовии

Автор
18 ноября, 2020. Среда 18:59
Артем Здунов назначен врио Главы Мордовии

Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, который ранее принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова.

Артем Здунов назначен врио Главы Мордовии
Политика

 Артем Здунов проработал в должности председателя Правительства Республики Дагестан более двух лет. 6 февраля 2018 года его кандидатура была предложена Народному собранию на должность председателя правительства республики, а уже на следующий день, парламент Дагестана практически единогласно одобрил кандидатуру Здунова,.

В своем первом выступлении, премьер-министр обозначил задачи Правительства следующим образом: вернуть бизнес в правовое поле, вывести экономику из тени и разобраться с нарушениями в строительной отрасли. Артем Здунов, как отмечается, является этническим мордвином.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top