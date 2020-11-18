Артем Здунов назначен врио Главы Мордовии

Артем Здунов проработал в должности председателя Правительства Республики Дагестан более двух лет. 6 февраля 2018 года его кандидатура была предложена Народному собранию на должность председателя правительства республики, а уже на следующий день, парламент Дагестана практически единогласно одобрил кандидатуру Здунова,.

В своем первом выступлении, премьер-министр обозначил задачи Правительства следующим образом: вернуть бизнес в правовое поле, вывести экономику из тени и разобраться с нарушениями в строительной отрасли. Артем Здунов, как отмечается, является этническим мордвином.