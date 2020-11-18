«Кoнeчнo, кoличecтвo выпуcкaeмыx в гpaждaнcкий oбopoт вaкцин нужнo увeличить», — подчеркнул Путин.
Путин призвал выпускать больше вакцин в гражданский оборот
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 16:30
Лидер РФ Владимир Путин призвал выпускать больше вакцин в гражданский оборот, пишет "Лента.ру".
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