В Республике зарегистрирован спад коронавирусной инфекции

В Дагестане за прошедшие сутки зарегистрировано наименьшее количество подтвержденных случаев COVID-19, - об этом Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сообщил на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Но не смотря на это, ситуация продолжает оставаться сложной. Сергей Меликов обратил внимание на то, что повышение цен на лекарственные препараты либо вовсе их отсутствие не может не волновать граждан. Также, как сообщает сайт Главы республики, на заседание была отмечена чрезмерная беспечность дагестанцев в несоблюдении масочного режима и соблюдении требований Роспотребнадзора. Подробнее о ходе заседания можно прочитать тут.