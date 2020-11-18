ЗАМАНА - В Республике зарегистрирован спад коронавирусной инфекции

В Республике зарегистрирован спад коронавирусной инфекции

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18 ноября, 2020. Среда 13:22
В Республике зарегистрирован спад коронавирусной инфекции

В Дагестане за прошедшие сутки зарегистрировано наименьшее количество подтвержденных случаев COVID-19, - об этом Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сообщил на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 

В Республике зарегистрирован спад коронавирусной инфекции
Политика

Но не смотря на это, ситуация продолжает оставаться сложной. Сергей Меликов обратил внимание на то, что повышение цен на лекарственные препараты либо вовсе их отсутствие не может не волновать граждан. Также, как сообщает сайт Главы республики, на заседание была отмечена чрезмерная беспечность дагестанцев в несоблюдении масочного режима и соблюдении требований Роспотребнадзора. Подробнее о ходе заседания можно прочитать тут. 

 

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