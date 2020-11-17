Объявлен конкурс на должность главы Кизилюртовского района

Сегодня, 17 ноября в Кизилюртовском районе депутаты объявили о начале Конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.

Кандидаты, желающие возглавить муниципалитет, могут подать свои документ с 20 ноября по 9 декабря этого года. Дата проведения самого конкурса - 15 декабря. Уточним, что нынешнее избрание главы района связано с кончиной его главы - Магомеда Шабанова. Сегодня район в статусе ВРИО возглавляет родной брат покойного Алиасхаб Шабанов.