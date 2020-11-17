ЗАМАНА - Героям Marvel в Чечне не нашлось места

Героям Marvel в Чечне не нашлось места

Автор
17 ноября, 2020. Вторник 16:44
Героям Marvel в Чечне не нашлось места

Заменить Капитана Америку, Железного человека, Тора и других персонажей Marvel на национальных героев распорядился Глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе инспекции детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое.

Героям Marvel в Чечне не нашлось места
Политика

О своих «небольших коррективах в оформление детских игровых площадок» Кадыров сообщил подписчикам в соцсети «Вконтакте». По его мнению, вместо изображений западных персонажей стоит поместить фотографии реальных людей, совершивших героические поступки для своего народа. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top