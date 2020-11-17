О своих «небольших коррективах в оформление детских игровых площадок» Кадыров сообщил подписчикам в соцсети «Вконтакте». По его мнению, вместо изображений западных персонажей стоит поместить фотографии реальных людей, совершивших героические поступки для своего народа.
Героям Marvel в Чечне не нашлось места
- Автор Хадижат
- 17 ноября, 2020. Вторник 16:44
Заменить Капитана Америку, Железного человека, Тора и других персонажей Marvel на национальных героев распорядился Глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе инспекции детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое.