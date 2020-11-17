ЗАМАНА - Новое соглашение в Правительстве Дагестана

Новое соглашение в Правительстве Дагестана

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17 ноября, 2020. Вторник 14:46
Новое соглашение в Правительстве Дагестана

Дополнение к Республиканскому трехстороннему соглашению между Правительством, объединением работодателей и объединением профсоюзов было подписано вчера, 16 ноября в Правительстве РД.

Новое соглашение в Правительстве Дагестана
Политика

Первый вице-премьер республики Анатолий Карибов подчеркнул важность данного соглашения: «Таким образом мы согласуем действия работников, работодателей и органов власти в экономической, трудовой и социальной сферах».

По утверждению Первого вице-премьера, особое внимание всем участникам соглашения предстоит обратить на реализацию «майских» Указов Президента, национальных проектов и финансирования социального блока.

Также следует проработать вопросы увеличения размера заработной платы работников социальной сферы и дополнительных выплат медицинским работникам. Вместе с тем отмечено, что Правительством региона в период пандемии была оказана вся возможная поддержка работающим гражданам, в том числе и представителям малого и среднего предпринимательства.

 

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