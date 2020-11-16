Из-за плохих погодных условий в прошедшие 24 часа в Дагестане без света остались больше 100 тысяч человек. Врио руководителя региона поручил в связи с этим создать оперативный штаб по Махачкале, в который должны войти сотрудники МЧС и всех соответствующих городских служб, в том числе коммерческих ресурсоснабжающих организаций, которые не входят в структуры управления городом. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов провел экстренное совещание по вопросам электро- и водоснабжения в связи с непогодой
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2020. Понедельник 17:00
Экстренное собрание на тему электро- и водоснабжения в отдельных муниципальных образованиях РД провел сегодня, 16 ноября, врио руководителя региона Сергей Меликов, пишет РИА "Дагестан".
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