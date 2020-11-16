Сергей Меликов провел экстренное совещание по вопросам электро- и водоснабжения в связи с непогодой

Из-за плохих погодных условий в прошедшие 24 часа в Дагестане без света остались больше 100 тысяч человек. Врио руководителя региона поручил в связи с этим создать оперативный штаб по Махачкале, в который должны войти сотрудники МЧС и всех соответствующих городских служб, в том числе коммерческих ресурсоснабжающих организаций, которые не входят в структуры управления городом. Подробнее можно прочитать тут.