ЗАМАНА - В администрации главы Дагестана кадровые перестановки

В администрации главы Дагестана кадровые перестановки

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16 ноября, 2020. Понедельник 12:59
В администрации главы Дагестана кадровые перестановки

ВРИО Главы Дагестана Сергей Меликов освободил от занимаемых должностей по собственному желанию первого заместителя руководителя АГиП РД Владимира Деревянко, начальника управления по внутренней политике Магомеда Хатипова и начальника управления по информационной политике Зубайру Зубайруева.

В администрации главы Дагестана кадровые перестановки
Политика

Должность руководителя Правового управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан занял Руслан Рабаданов.  Отметим, что он  занимал эту должность и ранее, в 2013 году.  

Еще одним назначенцем стал Магомед Омаров, он занял должность   заместителя руководителя Секретариата Главы Республики Дагестан.

Напомним, что на прошлой неделе Сергей Меликов назначил Алексея Гасанова руководителем АГиП РД который сменил сменивший на этой должности Владимира Иванова. Кроме того, освобожден от должности был Артур Исрапилов, занимавший пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона.

 

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