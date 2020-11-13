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Сергей Меликов ознакомился с деятельностью завода «Дагдизель»

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13 ноября, 2020. Пятница 01:25
Сергей Меликов ознакомился с деятельностью завода «Дагдизель»

Вчера, 12 ноября, врио руководителя региона Сергей Меликов с визитом по работе посетил Каспийск. В рамках приезда он посетил завод «Дагдизель».

Гендиректор завода Владимир Дудчак продемонстрировал Меликову индустриальный парк "Промпарк "Дагдизель", создающийся на территории организации.

 

 

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