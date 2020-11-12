Сергей Меликов прокомментировал принятые кадровые назначения

Врио руководителя РД Сергей Меликов вчера, 11 ноября, в рамках собрания с главами муниципальных образований дал комментарий по принятым накануне кадровым измeнeниям в Администрации Главы и Правительства Дагестана и региональном кабмине, пишет РИА "Дагестан".

Также врио руководителя региона дал пояснения по Указу, который предусматривает структурные преобразования в Администрации Главы и Правительства республики: уменьшена одна из двух должностей первых заместителей. По своему желанию освобожден от занимаемого места Артур Исрапилов. Подробнее можно прочитать тут.