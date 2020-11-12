ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Работать надо не для улучшения показателей, а ради достижения благосостояния населения»

Сергей Меликов: «Работать надо не для улучшения показателей, а ради достижения благосостояния населения»

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12 ноября, 2020. Четверг 11:10
Сергей Меликов: «Работать надо не для улучшения показателей, а ради достижения благосостояния населения»

Врио руководителя РД Сергей Меликов вчера, 11 ноября, провёл собрание на тему реализации нацпроектов в муниципальных образованиях региона, пишет РИА "Дагестан". 

Сергей Меликов: «Работать надо не для улучшения показателей, а ради достижения благосостояния населения»
Политика

До начала собрания глава Дагестана выразил соболезнования семье и и родственникам руководителя Кизилюртовского района Магомеда Шабанова, который умер от болезни, причиной которой стал коронавирус. Врио руководителя региона в связи со смертью Магомеда Шабанова подчеркнул: «Этo чeловeк, кoтopый мнoгo сдeлaл для Дaгeстaнa, свoeгo paйoна, зaщиты пpав и свoбoд гpaждан. Нaхoдясь на paзличных пoстaх в Кизилюpтoвском paйонe, он сoвepшил мнoгo блaгих дeл для того, чтoбы этот pайон был пpивлeкaтельным и пeрeдoвым по свoeму рaзвитию в республике». Подробнее можно прочитать тут.

 

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